Steeds meer provinciegenoten kiezen voor zwembad in de tuin: "Soms lange wachttijd"

Een zwembad in de tuin hoort allang niet meer bij enorme villa's met een paar hectare grond. Steeds meer Noord-Hollanders investeren in waterpret, zo blijkt uit een belronde langs zwembadbouwers. Die populariteit brengt een nieuw probleem met zich mee. Voor sommige zwembaden geldt een flinke wachttijd.

Dave Droog uit Heerhugowaard is een aantal jaar geleden het bedrijf Zwembadbouw begonnen, en heeft het enorm druk. Vergelijkingmateriaal met een jaar of tien geleden heeft hij niet, maar hij is zijn bedrijf juist begonnen omdat hij merkte dat er veel vraag naar zwembaden was.

"In het zuiden van Nederland was er al meer vraag naar zwembaden, maar de laatste tijd merk je dat hier in het noorden van Noord-Holland er ook meer animo is", legt hij uit.

Mooiere zomers

Het zijn niet alleen multi-miljonairs die zwembaden laten plaatsen. Volgens hem kiezen ook steeds meer ondernemers of jonge gezinnen voor een zwembad. "Voor de kinderen is dat natuurlijk prachtig."

Een verklaring voor de toename van de populariteit van privé-zwembaden ligt volgens Droog in de coronaperiode. Hierdoor hebben mensen geld opgespaard en is volgens hem de behoefte ontstaan om te investeren in de eigen tuin. "Daarnaast krijgen we ook steeds mooiere zomers. Dat helpt natuurlijk ook."

Die populariteit zorgt voor een tekort. Volgens de zwembadbouwer hebben sommige bedrijven moeite met het krijgen van materialen voor zwembaden. "Ik hoor van bedrijven dat je soms wel twee jaar moet wachten."

Plunge-pool

Eveline Stork van Stork Zwembaden herkent zich in het verhaal van Droog. "De trend dat steeds meer mensen een eigen zwembad in de tuin hebben is echt tijdens de coronaperiode ingezet", legt ze uit.

Naast 'gewone' zwembaden zijn ook zogenaamde plunge-zwembaden populair. Dat zijn kleinere zwembaden die prima in bijvoorbeeld een stadstuin passen. "Gelukkig kunnen wij gewoon leveren. Wij maken zwembaden op maat, waardoor we geen tekorten hebben", aldus Stork.

Een medewerker van Sauna & Stoom uit Heerhugowaard benadrukt dat sinds de coronaperiode de hele branche druk is: "Dat geldt niet alleen voor zwembaden, maar ook voor sauna's of nieuwe keukens bijvoorbeeld."

Do it yourself

Geen tijd om te wachten of klus je gewoon graag? Dan kun je volgens Nicole Prins uit Duivendrecht ook relatief eenvoudig zelf een zwembad bouwen. In de instructievideo hieronder zie je hoe ze dat gedaan heeft.