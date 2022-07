Geliefde mozaïekbank door buurtbewoners zelf gered en gerestaureerd

Een vervallen mozaïekbank die buurtbewoners uit Parkwijk-Zuiderpolder in Haarlem-Oost zelf hebben gerestaureerd, is vandaag weer in gebruik genomen. Zeven vrouwen hebben een cursus gevolgd om te leren mozaïeken, omdat ze de geliefde bank wilden redden van de sloop. Wethouder Bas van Leeuwen mocht het lintje doorknippen.

De bank was onderdeel van het kunstproject 'Kunst op Dreef' van twaalf jaar geleden. Het is een Social Sofa, zoals er veel in Nederland te vinden zijn. Het idee van cabaretière Karin Bruers om op een mooie bank het sociaal contact in de buurt aantrekkelijk te maken, werd in Haarlem vormgegeven voor een ontwerp van kunstenares Sylvia Buyten. Zij maakte daarbij gebruik van ontwerpen van leerlingen van de Brede School.

Het bankje stond in speeltuin De Zuidparker, waar het na een opknapbeurt geen plaats meer kreeg. Het was vervallen, door wind en veelvuldig gebruik. Maar buurtgenoten wilden het niet verloren laten gaan.

Cursus

"Na de cursus hebben we 'm met zo'n zeven vrouwen in vier ochtenden opgeknapt", vertelt Daphne Huysse, een van de buurtgenoten. De wijkraad zorgde ervoor dat het lijmwerk onder de beschutting van een tent kon plaatsvinden op de nieuwe locatie van het mozaïekbankje in het Reinaldapark.

"We zijn van plan om er regelmatig langs te gaan om losgeraakte stukjes weer vast te maken", gaat Huysse door. Op die manier blijft de gedachte van Social Sofa in Haarlem levendig, want de vrouwen houden zo contact met elkaar. "En het is nu niet meer iets anoniems", vindt Huysse. "Het bankje is nu echt van ons."