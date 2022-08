Stichting Leeuw en SOS Dolfijn zetten Hoenderdaell nóg meer op de kaart: "Leef in een droom"

Robert Kruijff, directeur van dierenpark Hoenderdaell, had bij de oprichting van het park in 2008 waarschijnlijk niet gedacht dat hij nu zoveel dieren rond zou hebben lopen. Maar naast de dieren in het park, biedt het landgoed ook opvang voor dieren van Stichting Leeuw en SOS Dolfijn. "Voel me een gezegend mens."

"We hebben niet stilgezeten", vertelt Robert Kruijf, die ook directeur is van Stichting Leeuw. Sinds de opbouw van het landgoed, een gebied bij Anna-Paulowna met 110.000 geplante bomen, heeft Kruijff wel 700 dieren rondlopen. Het park is een populaire trekpleister voor dagjesmensen, maar ook échte liefhebbers. "We hebben heel veel jaarkaarthouders, volgens mij iets van 21.000 die regelmatig komen", vertelt Kruijff in het programma Lunchroom op NH Radio.

Kruijff heeft altijd al een passie voor dieren gehad, maar voor zijn baan als directeur van het dierenpark deed hij iets totaal anders. Hij werkte in de oliehandel. Daar stopte Robert mee toen hij baas van Hoenderdaell kon worden. "Dat was wel heel spannend, want ik in de oliehandel had ik een goede baan en het park maakte toen verlies", legt Robert uit,"maar het is allemaal goedgekomen."

Opvang

Sinds 2008 is het park enorm gegroeid en bevinden zich ook twee stichtingen op het landgoed. Aan de ene kant van het park, bij Stichting Leeuw, worden gewonde of verwaarloosde katachtigen zoals tijgers en leeuwen opgevangen. Aan de andere kant heeft SOS Dolfijn sinds begin 2022 een gebouw waar het hulp biedt aan walvisachtigen in nood. Twee projecten waar Robert ontzettend trots op is.