"Dóóór, hóóóg, bááánd": Sandy (9) blinkt met haar honden uit in de sport agility

Vol trots laat ze haar twee zilveren medailles zien. De 9-jarige Sandy Kalkhuis uit Wijdenes was onlangs met haar honden Puppin en Dippie zeer succesvol tijdens het WK agility, behendigheidstraining met honden. En dat in de categorie tot 12 jaar. "Als je hond het goed kan, is het niet zo moeilijk."

"Dóóór, hóóóg, bááánd. Goed zo, Dippie!" Het stemgeluid van Sandy is op hondenschool De Bacchanten in Hem meerder keren per week te horen. Agility staat voor behendigheid en is een hondensport die erop gericht is, om honden een parkoers foutloos te laten lopen. Zo moeten ze door tunnels, over hindernissen heen en slalommend langs krapgestoken poortjes.

De jonge hondenliefhebber uit Wijdenes moet een goede conditie hebben, want in sneltreinvaart raast ze naast haar honden Puppin en Dippie door het parkoers. Keer op keer. "Gelukkig vind ik rennen leuk."

Tussen volwassenen

Twee keer in de week is ze er te vinden, in Hem. En dan zijn er nog regelmatig wedstrijden, waarin ze regelmatig uitblinkt. Zoals vorig weekend, in Bolsward. Daar haalde ze de prijzen weg voor de neuzen van de overige deelnemers, allemaal volwassenen.

Twee keer in de week is Sandy aan het trainnen bij de hondenschool in Hem. Om in de wedstijden waaraan ze regelmatig mee doet zo goed mogelijk te presteren. Zo was ze een van de uitblinkers op het WK in Finland in de leeftijdscatogorie tot 12 jaar, maar ook tegen volwassen is ze succesvol. Afgelopen weekend kaapte ze bij een wedstrijd in Bolswaard de prijzen weg voor de overige deelnemers, die allemaal volwassen waren.

Een week eerder regende het goede uitslagen op het WK in Finland. Samen met haar honden Puppin en Dippie veroverde ze twee zilveren medailles in haar leeftijdsklasse. Een unicum, zeker voor iemand van haar leeftijd, die Dippie vanaf de jongste jeugd zelf heeft getraind. "Ik had het echt niet verwacht. Dippie snuffelt altijd bij een wedstrijd, maar nu niet. Hij doet het beter in het buitenland, dan in Nederland."