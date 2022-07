IJmond NL V Dortmundt doet deuren dicht: laatste knipbeurt luidt einde kapperstijdperk in

Na zeventig jaar verdwijnt kapper Dortmundt uit Santpoort-Noord. Dat is wennen voor de inwoners van het dorp voor wie een bezoek aan de kapsalon een vertrouwd uitje was. Dat Dortmundt dicht is, is wennen.

Ron Smit en zijn vrouw Corine gingen 46 jaar geleden werken in de vermaarde kapperszaak die toen nog werd gedreven door ooms van Ron, de broers Frans en Jan Dortmundt. Die twee waren een begrip in het dorp, reden waarom de zaak altijd Dortmundt is blijven heten. Als eerbetoon aan de twee broers, is de zoon van één van hen, Dick Dortmundt, vanmiddag de allerlaatste klant. Ron drapeert nog één keer de kappersmantel rond een klant, neemt nog één keer de tondeuse ter hand. "Emotioneel? Ach, we wisten dat het eraan zat te komen."

Quote "Het contact met de mensen is altijd geweldig geweest" Ron sMit

Omgevlogen Sinds de coronatijd spelen ze met de gedachte te stoppen. Niet omdat ze het niet meer naar hun zin hadden - tot en met de laatste knipbeurt hebben ze lol gehad. "We waren met hetzelfde gemak nog een tijdje doorgegaan. Maar we konden de zaak verkopen en dachten: ach, waarom niet nú stoppen." Er keert geen kapper terug in het pand in de Hoofdstraat. Het wordt omgetoverd in een woonhuis. Dat voelt gek voor de mensen uit de buurt. "Je weet niet beter dan dat de zaak hier zit", zegt een klant. "Een knipbeurt hier was altijd een feestje. Ik ga Ron en Corine echt missen." Dat is wederzijds. Ron: "Het contact met de mensen is altijd geweldig geweest. Als je ziet hoe ze reageren, dat is prachtig om te ervaren. Dat gaan we echt missen."