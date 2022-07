Koçak kan raadslid blijven in Beverwijk • Spoorwegovergangen bij Tata maken nu minder lawaai

Halil Koçak kan raadslid blijven in Beverwijk. De resultaten van het onderzoek naar zijn betrokkenheid met de Turkse rechts-extremistische organsiatie 'de Grijze Wolven' heeft geen wettelijke belemmeringen voor het vervullen van zijn taak. Dat stelt onderzoeksbureau 'Necker van Naem Integriteit' na een gesprek met Koçak.

Wel hebben de onderzoekers een aantal 'integriteitsrisico's' geconstateerd. 'Ter beheersing van de integriteitsrisisco's' neemt Koçak, in overeenstemming met het advies van de onderzoekers, enkele maatregelen.

Hij zal als lid van de gemeenteraard niet deelnemen aan beraadslaging of besluitvorming die rechtstreeks raakt aan de belangen van de Turkse culturele vereniging in Beverwijk. Ook zal hij geen bijeenkomsten bijwonen van de TFN (Turkse Federatie Nederland), de MHP (de Turkse Partij van Nationalistische Beweging) of daaraan gelieerde organisaties.

Verder zal Koçak zich afzijdig houden van uitingen, symbolen en gebaren die de indruk zouden kunnen wekken van sympathie voor radicaal rechtse, radicaal nationalistische en/of gewelddadige politieke bewegingen. In het bijzonder zal Koçak zich onthouden van het maken van het wolvengebaar.

In het rapport staat verder dat Koçak zich 'zal inspannen om in zijn netwerk die personen te ontmoedigen hem hun steun te betuigen wanneer die steun de associatie zou kunnen wekken van sympathie voor de TFN, de MHP of daarmee in verband gebrachte organisaties/bewegingen zoals met name de Grijze Wolven.' Hij mag wel bijeenkomsten bezoeken van lokale culturele verenigingen, moskeeën en soortgelijke organisaties.

Opspraak

Halil Koçak raakte een maand geleden in opspraak na een publicatie in het Noordhollands Dagblad waarin op een foto te zien zou zijn dat hij op een bijeenkomst van de Grijze Wolven de zogeheten 'wolvengroet' brengt. Dit is het geuzenteken waarmee met de vingers een wolvenkop wordt uitgebeeld. Koçak was op dat moment kandidaat-wethouder namens Samen Lokaal, de partij die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van twee naar acht zetels steeg.

Burgemeester Martijn Smit liet daarop een onderzoek instellen naar Koçak. Die trok zich terug als kandidaat-wethouder voor Samen Lokaal ging verder als onafhankelijk raadslid. De partij raakte door de ophef enkele raadsleden kwijt. Het gevolg was dat de coaltie van Samen Lokaal, D66, PvdA en CDA haar meerderheid verloor en Beverwijk in een bestuurlijke crisis belandde.

'De tijd moet het uitwijzen'

Koçak zegt in een reactie: "Het integriteitsrisico kan ik niet goed plaatsen, aangezien ik me nooit bemoeit heb met zaken die besproken worden rond Turkse culturele verenigingen. Ik heb me daar altijd afzijdig van gehouden. Voor mij geldt alleen het algemeen belang van de inwoners van Beverwijk. Voor mij verandert er dus niets. Alleen hoop ik dat de rust terugkeert, dat is belangrijk voor de mensen in de stad."

Ali Bal, demissionair-wethouder en tot voor kort partijgenoot van Koçak, zegt dat deze uitkomst van het onderzoek in de lijn der verwachting lag. "Het is goed dat is geconstateerd dat er een risico is en dat hij zich daaraan conformeert. De tijd moet uitwijzen of hij in staat is met deze maatregelen de risico's te ondervangen."

Fred Segaar