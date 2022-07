Jubilerende Allemanskerk: "Brand was ramp voor Oudkarspel"

De Allemanskerk in Oudkarspel draagt een bijzondere geschiedenis met zich mee. Driemaal werd 'ie verwoest door brand. De laatste keer in 1969, en dat is toen ook gefilmd door de plaatselijke slager De Geus. Het levert unieke beelden op.

"Binnen drie kwartier was er van die kerk eigenlijk weinig over." Zo herinnert de 82-jarige Gerard Zeeman de brand in 1969 die de Protestantse kerk in Oudkarspel verwoestte. Het pand heeft een speciaal plekje in het hart van de niet-gelovige timmerman: hij hing aan een helikopter om puin te ruimen uit de gehavende toren. Ook dat spektakel is vastgelegd.

Gerard Zeeman zit vol verhalen over de brand en de wederopbouw. Als timmerman bouwde hij samen met zijn vader mee aan de kerk. Zijn vrouw maakte een fotoboek van de werkzaamheden. Afbeeldingen die ook terug te zien zijn in een foto-expositie in de kerk.

Jubileumjaar

"2022 is een jubileumjaar voor de kerk", vertelt Tineke Gootjes van het kerkbestuur. "We organiseren van alles voor jong en oud. Van speurtochten tot deze expositie, omdat het straks in september precies 50 jaar geleden is dat de kerk weer in gebruik genomen werd."

Drie jaar is er over het herstel gedaan. "Het hele dorp heeft daar aan meegeholpen, onder aanvoering van kerkvoogd en organist Hendrik Timmerman. Hij is helaas overleden, maar hem wil ik graag noemen. Er is door het dorp opgeruimd na de brand, geld ingezameld en geholpen met het inrichten van de kerk."

Maartenskerk werd Allemanskerk

Die inzet van iedereen maakte ook dat de hernieuwde kerk een andere naam kreeg: de (Sint) Maartenskerk werd de Allemanskerk. "Omdat iedereen hielp en omdat het gebouw voor iedereen is", stelt Gootjes. Want naast de kerkelijke functie werd de nieuwe kerk ook een cultureel centrum voor Oudkarspel.

Elke zondagmiddag tot september is de foto-expositie te bezoeken in de kerk aan de Dorpsstraat. Daarnaast zijn nog meer jubileumactiviteiten gepland. Onder meer lezingen over de kerk, een orgelconcert, een kunstexpositie waar iedereen uit Oudkarspel aan mee kan doen en een mis in het West-Fries.