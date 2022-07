Overleden man gevonden in sloot in Hoogwoud

In een sloot aan de Koningspade in Hoogwoud is afgelopen nacht een lichaam gevonden. Het gaat om een man, maar over de identiteit wil de politie niets kwijt.

De politie ontving een melding, waarna brandweer, ambulance en de politie zelf ter plaatse gingen. Zij troffen rond kwart voor twee een overleden man aan in de sloot. Hij is een natuurlijke dood gestorven. "Dat heeft de arts bevestigd. Dat betekent dat het geen politiezaak meer is", aldus een woordvoerder.