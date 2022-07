Rector studentencorps treedt af na ophef over seksistische uitspraken

"Met pijn in mijn hart stuur ik jullie dit bericht om aan te kondigen dat ik aftreed", schrijft Vos in een verklaring aan de leden. "Als rector kan en wil ik niet langer de verantwoordelijkheid blijven nemen voor incidenten en gedrag van leden die mijn persoonlijke grens te boven gaan."

Ze schrijft gedurende het jaar samen met de Senaat haar volledige energie te hebben gegeven om de weg in te slaan naar cultuurverandering.

"Ondanks mijn volledige inzet, heb ik helaas toch een aantal situaties en risico's tijdens dit proces nog onderschat en blijkt dat er bij een groep leden binnen het A.S.C./A.V.S.V. de behoefte bestaat tegen de basisprincipes van het cultuurveranderingsproces in te blijven gaan. Tevens blijkt er binnen die groep geen of een te beperkt corrigerend vermogen te bestaan om in bepaalde situaties snel en adequaat bij te sturen."

"Lange weg te gaan"

Volgens Vos laten de recente gebeurtenissen zien 'dat er nog een lange weg te gaan is voordat in de praktijk bereikt is wat we met de cultuuromslag voor ogen hebben'. Wel schrijft ze onder de indruk te zijn van de honderden vrouwelijke leden die zich uitspraken tegen de seksistische uitspraken van afgelopen zondag.

Het corps vierde afgelopen week de 170e verjaardag op de NDSM-werf. Zondagavond werden er tijdens een diner door een aantal mannelijke leden speeches gehouden die er niet om logen. Zo was er te horen dat 'de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te steken’ en dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn. Ook zongen de mannen massaal in spreekkoren 'hoeren'.