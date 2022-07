Léon Bergsma keert terug uit Zwitserland en gaat voetballen bij SC Cambuur

Bergsma doorliep de jeugdopleiding van Ajax. In 2018 werd de centrale verdediger kampioen van de eerste divisie met de Amsterdammers. Bergsma droeg dat seizoen de aanvoerdersband in het team van trainer Michael Reiziger. Na dat succesvolle seizoen pikte AZ hem op, waar hij zijn wedstrijden vooral in Jong AZ speelde. Sinds 2020 was hij actief bij FC Aarau.

Technisch manager Foeke Booy is verheugd met de komst van Bergsma: "Centrale verdedigers die comfortabel zijn aan de bal en daarnaast van nature een leidersrol aannemen in het veld zijn schaars en Leon is zeker zo’n type. Ook als mens denken wij dat hij goed bij ons en de club in het algemeen past en we zijn dan ook blij dat hij heeft gekozen voor de stap naar Leeuwarden.”