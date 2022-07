Raadsel rond verminkte horror-Bumba voor winkel: "Misschien afrekening in crimineel circuit"

Voorbijgangers in de Grote Houtstraat, waar de pop vanochtend of vannacht is opgehangen, verbazen zich er ook over. "Ik snap hier helemaal niets van en ik vind het er schokkend uitziet. Ik denk dat het er ook is neergelegd om de mensen te choqueren", zegt Joop.

Marianne, die bekend is met Bumba, kan zich evenmin niet indenken wie zoiets doet. "Het lijkt me niet dat een moeder dit heeft gedaan om haar kind, dat zich heeft misdragen, even een lesje te leren ofzo. Nee, ik heb geen idee."

