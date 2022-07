"De tulen benne gaar!" Nieuwe bakker zet eeuwenoude kermistraditie voort

Alsof ze ooit zou verdwijnen; natuurlijk niet! Ook dit jaar zijn ze weer bij de start van de kermis in Hippolytushoef: de tulen. Het eten van deze ovenwarme bollen is een gebruik dat al stamt uit de middeleeuwen. Of ze terug zouden keren was de grote vraag na de overname van de laatste Wieringer bakkerij Bellis. De nieuwe bakker Barry Dunselman heeft geen moment getwijfeld: "Nu maar hopen dat ze die van ons net zo lekker vinden."

Barry Dunselman is de hele ochtend al in de bakkerij om te controleren of alles klaar staat. De broodjes zijn in Den Helder voorgebakken en moeten nog een kwartier in de oven. "Het is de kern van traditie om het voort te zetten. Ik vind het een mooie traditie waarin brood centraal staat. We hebben ons best gedaan en proefgebakken met de bakkers die van Bellis zijn meegekomen. Maar ja, we hebben ander bloem, andere ovens. We gaan het meemaken."

"De tulen benne gaar..." Klokslag twaalf uur komen de bakkers van Dunselman naar buiten voor de heugelijke mededeling. Het is een emotioneel beladen aankondiging na de dood vorig jaar van bakker Edwin Bellis, die de traditie jaren geleden nieuw leven in blies. Nu zijn het de nieuwe bakkers die de start van de kermisperiode inluiden.

Het is nog niet de drukste dag voor de tulen en een beetje zoekend loopt Marco Huisman door de winkel op zoek naar de tulen. "Ja, ik moet nog even wachten. Ik denk dat het een belangrijke traditie is. Daarin had de vorige bakker wel de hoofdrol. Hij kleedde zich speciaal voor dit moment. Ik kom niet van hier, maar hij liet me hier wel thuis voelen. Maar eh...ik kom over een half uur wel terug."

Traktatie

Tegen half twaalf staat Marinus Hovius al klaar met zijn mand en doeken om de bollen warm te houden. "Ik ben al zestien jaar als eerste voor de tulen. Erfgoed moet je eren, dus ik denk dat het goed is dat de nieuwe bakker ook tulen bakt. Hij moet zich nog wel bewijzen natuurlijk. Ik denk dat we drie dagen tulen eten. We halen net de honderd niet. Openbreken, niet snijden, flink roomboter erop en een plak ham. Niets anders."

Tekst gaat door onder de foto.