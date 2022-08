Oud-marinier Cor leerde duiken in de haven van Den Oever: "Water was pikzwart"

Wie tegenwoordig in de haven van Den Oever loopt, ziet bijna alleen maar viskotters liggen. Vroeger was dit wel anders, want van 1959 tot 1993 lagen er verschillende boten van de marine, zoals de bekende Hr. Ms. Soemba, waar mariniers jarenlang hun duiklessen kregen. "Het was de beste plek om te leren duiken."

Zoeken naar vermiste mensen in het water, afluisterapparatuur plaatsen op boten en op zoek naar mijnen onder water; het waren enkele taken van oud-marinier Cor Homminga. Jarenlang was hij kikvorsman bij de Special Operations Forces van het Nederlandse Korps Mariniers. Een spannend beroep, want hij dook op plekken over de hele wereld, zoals Amerika, Noorwegen en Frankrijk. De trainingen volgde hij bijna allemaal in de haven van Den Oever. "Als je het hier leert, kom je overal goed uit de voeten", vertelt Cor.

En dat heeft te maken met het water in de haven. "Je ziet daar geen hand voor ogen", lacht Homminga. Dat komt vooral door de grote viskotters die constant de haven in- en uitvaren. En dat is heel anders dan het water in de Cariben. "Dat was mooi helder en daar kon je dus meters vooruit kijken", aldus Cor.