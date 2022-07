De bevolking in Noord-Holland groeide het afgelopen half jaar; vooral meer immigratie

In bijna alle Noord-Hollandse gemeenten is de bevolking sinds begin dit jaar gegroeid, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de meeste gemeenten gaat het om een kleine groei, maar in bijvoorbeeld Amsterdam, Zandvoort en op Texel is de groei aanzienlijk.

BSR Agency

Zo steeg het aantal inwoners van Amsterdam met 3.2 procent, groeide de gemeente Koggenland met zo'n anderhalf procent en de gemeente Gooise Meren met 1.4 procent. Volgens het CBS is die grote groei deels te wijten aan het hoge aantal immigranten dat zich in het eerste half jaar van 2022 in Nederland vestigde. 4 op de 10 immigranten kwamen uit Oekraïne, maar ook vanuit andere landen hebben we te maken met een relatief hoge instroom van vluchtelingen en andere immigranten. Volgens het CBS is het aantal immigranten vier keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Bekijk op de kaart hieronder de bevolkingsgroei per gemeente in procenten.

Tegenover het relatief hoge aantal immigranten staat dat de totale bevolkingsgroei het eerste half jaar lager uitkwam, omdat er relatief weinig kinderen werden geboren. Sterker nog: het aantal sterfgevallen was groter dan het aantal geboortes. Volgens het CBS vestigden zich relatief meer immigranten van buiten de Europese Unie in Nederland dan van binnen de Europese Unie. Dit aantal bestaat voor 55 procent uit mensen die na de Russische invasie uit Oekraïne zijn gevlucht. Het totale aantal immigranten valt ook hoger uit dan in 2019, toen zich een recordaantal immigranten in Nederland vestigde. Na immigranten uit Oekraïne vormden Syriërs de tweede grootste groep, gevolgd door mensen uit Turkije en India. Een van die immigranten is de 22-jarige Cesar die vluchtte uit Venezuela. Hij speelt voor het eerste honkbalteam van Alcmaria Victrix, de honkbalclub in Alkmaar. Om 12.00 uur lees je zijn hele verhaal op NH Nieuws. Bekijk hieronder op de kaart het totale aantal immigranten dat zich in het eerste half jaar van 2022 per gemeente heeft gevestigd

Verantwoording De cijfers die door het CBS zijn geleverd zijn voorlopige cijfers, wat betekent dat ze in de loop van de tijd bijgesteld kunnen worden. Onder immigratie worden alle mensen gerekend die zich vanuit het buitenland in een Nederlandse gemeente vestigen. Dat zijn dus ook expats, wat de relatief hoge aantallen in bijvoorbeeld Amstelveen en Haarlemmermeer kan verklaren.