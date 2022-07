Drie woningen onbewoonbaar na grote brand in appartementencomplex in Amsterdam

Op het KNSM-eiland in Amsterdam woedt een grote brand. Op foto's is te zien dat de brand in het appartement aan het Barcelonaplein een flinke rookontwikkeling veroorzaakt. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse. De woningen op de bovenste drie etages van het gebouw zijn ontruimd.

Het gaat in totaal om negen ontruimde woningen, drie ervan zijn onbewoonbaar verklaard. De bewoners zijn inmiddels opgevangen.

Deels onder controle

De brand is rond 12.20 uur ontstaan in een woning op de bovenste etage van een appartementencomplex. Inmiddels is de rookontwikkeling verminderd. De brandweer laat weten dat de brand binnen onder controle is, maar buiten nog niet. Er is een kans dat het vuur zich nog via het dak verspreidt.

Twee mensen hebben rook ingeademd en zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De oorzaak van de brand is nog onbekend.