Oekraïense vluchtelingen voelen zich thuis in gastvrij Amsterdam-Noord

"Het eerste wat me opviel is dat het hier zo vredig en rustig is", zegt Hadil, eveneens in het Engels. "Ik zie hoe liefdevol mensen hier met elkaar omgaan." Chris moet er een beetje om glimlachen. "Als ze hier wat langer zijn dan zullen ze ook zien dat niet alles zo rooskleurig is. Maar goed, dit is toch mooi om te horen."

Dat blijkt als Natalja haar mening geeft over haar nieuwe, tijdelijke woonomgeving. "Ik vind de sfeer heel fijn en de mentaliteit van de mensen mooi", zegt ze in het Engels. Hadil is ook uit Oekraïne gevlucht. Hij bevestigt de mening van Natalja.

In zijn boek Gastvrijheid schrijft Chris ook dat als je met gasten rondloopt door je eigen stad, die gasten jou een frisse blik geven op jouw vertrouwde omgeving. "Voor ons is alles vanzelfsprekend", vertelt Chris. "In Amsterdam klagen we natuurlijk ook nogal veel. Daarom is het goed om ook met de blik van de buitenstaander naar de stad te kijken."

Chris maakt een wandelingetje met zijn gasten door de Vogelbuurt. Hij vertelt over de geschiedenis van de buurt, waar eerst veel arbeiders woonden die in de scheepsbouw werkten. Hij laat een boom zien die ooit door koningin Wilhelmina is geplant.

De schrijver woont sinds 8 jaar in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Chris heeft de Oekraïense Natalja, haar zoontje Denis en een vriendin op bezoek. Natalja is gevlucht uit Oekraïne en woont nu met tientallen andere vluchtelingen in een hotel bij de Meeuwenlaan.

Schrijver Chris Keulemans kent gastvrijheid uit de praktijk. Hij was vaak te gast in het buitenland en ontvangt gasten in zijn eigen huis. "Aan een grote tafel met veel gasten, veel eten en drinken en dan praten, praten, praten. Dat vind ik mooi."

Gastvrijheid is onvoorwaardelijk

In zijn boek schrijft Chris niet alleen over de Nederlandse gastvrijheid. Hij vertelt ook over het gastvrije ontvangst dat hij vaak kreeg als hij als journalist op de Balkan of in het Midden Oosten verbleef. Zo kwam hij tot de kern wat gastvrijheid is.

"Echte gastvrijheid is volgens mij onvoorwaardelijk. Je biedt eten, drinken en een slaapplaats aan als het nodig is. Het is geen ruilmiddel. Gastvrijheid is niet investeren en dan terugkrijgen, want dan denk je in termen van markt en dat is niet hoe het werkt. Misschien geef jij tien keer en krijg je twee keer wat terug, dat is niet erg. Ja, gastvrijheid is onvoorwaardelijk."