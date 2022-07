Gemengde reacties onder boeren na brandstichting op A7: LTO keurt gevaarlijke acties af

"De acties mogen best last veroorzaken, maar geen overlast. En zeker geen gevaar!" LTO-voorzitter Trude Buysman keurt de acties van boze boeren af. Zij staken afgelopen nacht op de A7 afval, strobalen en asbesthoudend materiaal in brand. René Staal - veehouder uit Berkhout - is niet verbaasd. "Er komt een moment dat de emmer overstroomt. Dat punt is nu bereikt."

Inmiddels is alles weer opgeruimd en is de weg weer begaanbaar. LTO-voorzitter Trude Buysman: "Ik snap dat er veel emotie en onzekerheid is binnen de agrarische sector. Maar het kan niet zo zijn dat de acties mensen in gevaar brengen. Of dit het draagvlak richting de boeren verkleint? Die kans is wel aanwezig."

Ter hoogte van Lambertschaag werden in de nacht van woensdag op donderdag hooibalen en banden gedumpt en daarna in brand gestoken. De snelweg werd tijdelijk in beide richtingen gesloten. Bij het opruimen stuitte de brandweer ook nog op asbest.

"Blijkbaar is dit nodig, anders worden we niet serieus genomen"

René Staal, vaak woordvoerder bij de boerenacties vanuit West-Friesland, neemt een ander standpunt in. "Ik had het liever anders gezien, maar zoiets zat er aan te komen. Blijkbaar is dit nodig, want anders worden we niet serieus genomen. Er is door het kabinet veel gepraat, maar is geen enkele beweging. Natuurlijk is het vervelend als mensen een uur in de file staan. Maar als de plannen worden uitgevoerd, staan ze in 2030 een uur in de rij voor de gaarkeuken. Om eten te halen. Als er geen enkele beweging komt vanuit de politiek, vermoed ik dat de protesten nog erger gaan worden."

Kans voor iedere boer

Als voorvrouw van de Land en Tuinbouworganisatie was Buysman woensdagavond nog in Nibbixwoud, waar de LTO een avond belegde. Centraal stond de stikstofproblematiek. "Er waren meer dan 100 agrariërs aanwezig, zowel leden als niet-leden van de LTO. We hebben geprobeerd duidelijk te maken voor welke opgave we staan en wat we hieraan willen doen. Daarnaast hebben we herhaald dat we ervoor gaan dat iedere boer moet kunnen blijven bestaan. Iedereen moet een kans krijgen."

Het dumpen en in brand steken van afval behoort zeker niet tot de tactiek van de LTO. "Ga in gesprek met mensen om je heen", zegt Buysman. "Leg uit wat er speelt en waarom we actievoeren. Dan ontstaat er veel sneller meer begrip voor de situatie. En mochten er wilde acties op stapel staan: laat het ons weten. Dan kunnen we er nog over praten."

Noodsignaal

De LTO vraagt aandacht middels zogenaamde zachte acties. Onlangs protesteerde een groepje boeren bij West-Friese gemeentehuizen. Daarnaast wordt opgeroepen om spandoeken te plaatsen, rode zakdoeken te dragen en Nederlandse vlaggen ondersteboven te hangen. "Als dat vroeger in de visserij gebeurde, betekende dat dat er nood aan de man was. Wij zijn nu ook in nood. "

In september praat de LTO met de West-Friese gemeenten om in te zoomen op de stikstofproblematiek per gemeente. "Zij hebben invloed bij de provincie en de provincie weer op het landelijke beleid. Het heeft geen zin om de hakken in het zand te zetten."