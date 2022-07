21-jarige vrouw uit Bergen overleden na aanrijding op Zeeweg

Een 21-jarige vrouw uit Bergen is aan haar verwondingen overleden nadat zij gisterochtend door een auto werd aangereden op de Zeeweg tussen Bergen en Bergen aan Zee. Dat meldt de politie vandaag.

Rond 10.00 uur gisterochtend werden hulpdiensten gealarmeerd over een ongeluk op de Zeeweg. Bij dit ongeluk waren een 41-jarige automobiliste uit Bergen en de 21-jarige voetgangster betrokken.

De voetgangster werd met zwaar letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Hier overleed ze aan haar verwondingen. De nabestaanden van de vrouw zijn op de hoogte gebracht en zullen worden bijgestaan door een 'familieagent'. Ook slachtofferhulp wordt ingeschakeld.

Getuigen

De automobiliste is door de politie verhoord voor het onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens de politie was geen sprake van drugs- of alcoholgebruik. Voor het onderzoek worden getuigen opgeroepen zich bij de politie te melden.