Nieuwsblog: Staatssecretaris verwacht cruiseschip nog steeds 'rond 1 september' • A22 deels dicht tot drie uur

Staatssecretaris Eric van der Burg verwacht nog steeds dat er 'rond 1 september' een cruiseschip aan de VOB-kade in Velsen-Noord ligt. Dat meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Ook de gemeente Velsen meldt dat die Velsen-Noordse kade nog steeds de meeste geschikte is binnen de gemeente, ondanks de analyse van Rijkswaterstaat dat een zeecruiseschip er op dit moment niet veilig kan liggen.

De komst van het cruiseschip dat duizend asielzoekers moet gaan opvangen, gaat niet zonder slag of stoot: eerst bleek een beoogd cruiseschip niet beschikbaar, toen bleek de VOB-kade op dit moment ongeschikt. Een zeecruiseschip zou er bijvoorbeeld door wind los kunnen raken.

Daarover meldt de staatssecretaris in zijn brief aan de Kamer: "Er wordt op dit moment nog onderzocht hoe de kade geschikt gemaakt kan worden. Het schip kan ongeveer per 1 september 2022 in gebruik worden genomen als opvanglocatie." Wat de begindatum ook wordt, de gemeente houdt vast aan de einddatum van 1 maart 2023, heeft zij meerdere malen gezegd.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldde eerder deze week dat er inmiddels wel een geschikt cruiseschip is gevonden voor de opvang, maar de rederij heeft dat nog steeds niet bevestigd.

Eergisteren meldde het college van Velsen dat het Rijk twee opties onderzoekt nu de VOB-kade niet geschikt is voor een zeecruiseschip: ten eerste hoe de kade toch geschikt gemaakt kan worden, en ten tweede of de kade wel geschikt is voor meerdere, kleinere (rivier)cruiseschepen, om de duizend asielzoekers daarop op te vangen.

VOB-kade niet per definitie ongeschikt

Andere kades in de gemeente Velsen zijn vanwege de grootte, diepte, veiligheid, of andere bedrijfsactiviteiten geen optie, meldt een woordvoerder. Ook nu Rijkswaterstaat de VOB-kade als ongeschikt heeft beoordeeld voor de aanleg van een zeecruiseschip.

Dat betekent volgens een woordvoerder van de gemeente overigens niet dat de VOB-kade per definitie ongeschikt is:

"Al eerder is aangegeven dat er nog wel verdiepende onderzoeken lopen naar die geschiktheid. Het punt dat nu naar voren komt is dat het huidige plan (inclusief een aantal aanpassingen aan de kade) niet veilig genoeg is. Het gaat dan om de manier waarop het schip aan de kade vastgemaakt wordt. Dus onderzoeken het Rijk en Rijkswaterstaat of de kade geschikt te maken is voor het aanleggen van een zeecruiseschip."

Ook benadrukt zij dat de gemeente onverminderd wil bijdragen aan een oplossing voor de vluchtelingencrisis.

Thomas Jak