Lift van Zaanse galerijflat doet het weer, "maar voor hoelang?"

De steeds kapotte lift van Zaanse galerijflat De Helling is gemaakt. En dat is een dag eerder dan verwacht. "Gistermiddag om 16.00 uur kon ik weer met de lift", vertelt bewoonster Jansje Plooijer. "Maar toch blijf ik zoeken naar een andere woning."

Een bewoonster van de flat deed een oproep op social media, omdat de lift al twee weken stuk was en ze maar geen gehoor kregen van woningstichting Rochdale. Maandag ging NH Nieuws langs bij de oudere bewoners die al die dagen vastzaten in hun woning door de kapotte lift.

"Ze komen vandaag nog terug, want er mist nog een onderdeel", vervolgt Jansje Plooijer. "Nu doet ie het weer, maar voor hoelang? Ik word er knettergek van. Ik kan toch niet steeds mijn kinderen bellen om boodschappen te halen."

Of het door de druk komt van de media óf dat de onderdelen ineens wel beschikbaar waren, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat de oudere bewoners van De Helling in Zaandam weer vrij zijn om hun woning te verlaten.