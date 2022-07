A7 richting het noorden weer open na asbestdumping: 'Stuk sneller gegaan'

De A7 richting het noorden is weer helemaal vrijgegeven. Richting het zuiden is de snelweg nog wel dicht. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat rond kwart voor tien één rijstrook richting het zuiden wordt vrijgegeven. De rest volgt later op de dag.

Dat hangt af van de snelheid van het opruimen, laat Diederik Fleuren, woordvoerder van Rijkswaterstaat, weten aan NH Nieuws. "In tegenstelling tot de eerdere berichten is het wel een stuk sneller gegaan", licht Fleuren toe. "Het kan zijn dat het maar heel weinig asbest is geweest, dan is het snel opgeruimd."

Op de A7 vlakbij Medemblik zijn vanochtend meerdere hooibalen en banden gedumpt en in brand gestoken. Tijdens het opruimen is ook asbest tussen het afval gevonden. De snelweg werd tijdelijk in beide richtingen gesloten.

Boerenprotest

De politie kreeg iets voor half vijf de melding van de branden binnen. De hooibalen en banden zijn op de A7 ter hoogte van Lambertschaag gedumpt.

De acties maken deel uit van het boerenprotest tegen stikstof. Gisteren blokkeerden de boeren ook meerdere snelwegen in het land met hooibalen, asbest en autobanden. De politie laat weten graag in contact te komen met mensen die iets gezien hebben over de dumpingen.