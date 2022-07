Proef op de som: "Nog geen verkeerschaos door afsluitingen A4 en A10"

"Vooral dinsdag was het wel echt even heel druk", vertelt Van den Brink. "Toen gebeurden er een aantal ongevallen en dat leverde bijna een uur extra reistijd op. Natuurlijk heel vervelend als je erin staat, maar we hadden het voor ons gevoel onder controle." Volgens Van den Brink had dat vooral te maken met de inzet van drie extra bergingsvoertuigen, waardoor ongevallen sneller afgehandeld konden worden.

"We kijken niet ontevreden op de afgelopen dagen terug", vertelt verkeersmanager bij Rijkswaterstaat Niels van den Brink aan NH Nieuws. "Een verkeersinfarct is gelukkig uitgebleven." Vooral de werkdagen waren spannend. De werkzaamheden leverden automobilisten op de omleidingsroutes gemiddeld een halfuur extra reistijd op.

Amstelland-verslaggever Celine Sulsters stortte zich gister om 17.15 uur in de avondspits en kwam al op de A4 vast te staan. Kijk zelf hoe het haar verging in deze video.

Filerijden

De A4 en A10 Zuid richting Utrecht vanaf knooppunt Badhoevedorp tot oprit S109 zijn in totaal elf dagen afgesloten. Het verkeer moet omrijden via de A9 of A5 om op de plaats van bestemming te komen. En dus moeten er 9.000 auto's extra per uur over deze smalle snelwegen rijden.

Het filerijden houdt nog even aan. De A4 en A10 zijn tot en met woensdag 3 augustus afgesloten. Een knelpunt is volgens Van den Brink de De Boelelaan, omdat de oprit bij de Rai dicht is. "Daar ontstaat een behoorlijk lange wachtrij, maar we hebben verkeersregelaars ingezet."