Verkeer opgeschrikt door jacht op man met openstaande celstraf: "Klapte bijna op 'm"

Een automobilist heeft gisterenmiddag meerdere wegen in de regio en daarbuiten letterlijk onveilig gemaakt. Toen de verdachte in Uithoorn werd gecontroleerd, gaf hij eerst zijn rijbewijs af en sloeg vervolgens met hoge snelheid op de vlucht. De daaropvolgende achtervolging nam flink wat tijd en kilometers in beslag.

De agenten gingen achter hem aan. Eerst via de N201 naar Aalsmeer, vervolgens van de A5 naar de A10 naar de A8. In de tussentijd kregen ze assistentie van collega's die zich in onherkenbare auto's op strategische plekken opstelden om de achtervolging over te nemen.

De achtervolging ging vervolgens over de N512, nog een keer over de A8 en nog een keer over de A10. Daar kreeg de automobilist een lekke band, verloor de controle over de auto en kon worden aangehouden.

Drugs

In zijn auto werden meerdere ponypacks gevonden, meldt de politie Aalsmeer-Uithoorn op Facebook. De inhoud daarvan wordt nog onderzocht, maar dergelijke envelopjes worden doorgaans gebruikt voor harddrugs als cocaïne.

Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is in beslag genomen. De zestig dagen gevangenisstraf moet hij per direct uitzitten, en als hij thuiskomt vindt hij een stapel boetes op de deurmat voor alle verkeersovertredingen die hij tijdens de achtervolging heeft begaan.

Bijna-botsing

Vanwege het tijdstip - rond 15.00 uur - en de flinke afstanden die tijdens de achtervolging zijn afgelegd, zijn veel mensen getuige geweest van de achtervolging. Een vrachtwagenchauffeur schrijft op Facebook dat het zelfs weinig had gescheeld of hij was op de voortvluchtige automobilist gebotst.

"Ik zag gisteren een witte auto over de N201 door rood racen", schrijft de chauffeur onder het politiebericht, "waar ik bijna met de vrachtauto op klapte."