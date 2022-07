Geen storm, wel takken op auto's: "Verantwoord om bomen te laten staan?"

Het heeft begin deze week niet uitzonderlijk hard gewaaid, maar toch braken er maandag en dinsdag takken van de bomen aan de Engelandlaan in Schalkwijk af. Veel bomen in de wijk zijn 'over hun houdbaarheidsdatum' en moeten worden vervangen. Dat is nog niet overal gelukt, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.

Ingezonden foto

De hoge bomen die langs de Engelandlaan staan, zijn geplant toen Schalkwijk werd gebouwd in de jaren '60 en '70. Het zijn snelgroeiende bomen, die moesten zorgen voor een groene omgeving in de wijk. "Bij het planten van de bomen was het de bedoeling om deze in de toekomst te vervangen voor ‘blijvers’: langzamer groeiende, duurzame boomsoorten", is te lezen op de site van de gemeente.

Quote "Er hoeft maar een stevige windvlaag voorbij te komen en er komt een tak naar beneden" Bert Saan, Buurtbewoner