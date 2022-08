Ons Dorp: uitbundig welkom in 1966 voor burgemeester Graft en De Rijp

In 1966 krijgen Graft en De Rijp, toen nog twee zelfstandige gemeenten, een nieuwe burgemeester. Met een toer door Graft, De Rijp, Oost- en West-Graftdijk, kan de nieuwe burgemeester rekenen op een onthaal waarvoor de dorpelingen zich flink hebben opgetuigd. De unieke dag werd vanuit alle hoeken vastgelegd op camera. Een van de vijf filmers was de vader van Rijper Co Schipper.

In deze serie is te zien hoe het leven er in onze provincie vroeger uitzag. Het alledaagse leven en bijzondere gebeurtenissen zijn door amateur-filmers vastgelegd. De historische beelden zijn in de afgelopen jaren verzameld door het Regionaal Archief Alkmaar en veelal afkomstig uit privébezit. Sommige beelden zijn uniek en nog nooit te zien geweest.