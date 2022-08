Ons Dorp: Hollywood in 1942 van houten zomerhuizen Callantsoog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 werkten de Duitsers aan kustverdediging om weerstand te bieden tegen een invasie van de geallieerden. Hele kustdorpen werden ontruimd voor de bouw van de Atlantikwall en de bewoners geëvacueerd. Ook Callantsoog moest eraan geloven. Petten was al met de grond gelijk gemaakt en uit angst dat er ook van hun dorp niets zou overblijven, braken de inwoners van Callantsoog tientallen houten zomerhuizen af om ze op een veilige plek weer op te bouwen. Hiervoor kregen ze tien dagen van de Duitsers. Zo ontstond het nood-dorp dat Hollywood werd genoemd.

