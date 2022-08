Ons Dorp: Alkmaar loopt in 1938 uit voor een huwelijk van adel

In juni 1938 gaat de rode loper uit in de Langestraat, van de voormalige burgemeesterswoning Huize De Dieu tot aan het stadhuis. Die dag treedt Betsy van der Feen de Lille vanuit haar ouderlijk huis 'De Dieu' in het huwelijk met Willem Kaars Sijpesteijn, lid van een voorname ondernemersfamilie uit Krommenie. Het huwelijk van 'tante Bess' is een van de mooist bewaarde, bewegende herinneringen van deze adellijke familie uit Alkmaar.