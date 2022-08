Ons Dorp: De storm van januari 1976 verwoest én legt geschiedenis bloot

In 1976 wordt de Noord-Hollandse kust getroffen door zeer zware noordwesten storm. Het is een van de hevigste stormen van de eeuw. Boven zee bereikt de wind snelheden van een orkaan en langs de hele Noord-Hollandse kust worden de golven huizenhoog. De schade is enorm. In Egmond aan Zee is een groot deel van de boulevard verdwenen. Als de wind na twee dagen eindelijk is gaan liggen, komen de 'ramptoeristen' kijken.