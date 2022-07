Geen app, wel veel gedoe: problemen met aanmelden geparkeerde auto's in Zandvoort

Het online parkeervergunning systeem 'ParkStart' zorgt in Zandvoort al enige weken voor grote frustraties onder bewoners. Het systeem zou niet gebruiksvriendelijk zijn, onterechte foutmeldingen geven en bovendien gebruikers met regelmaat uit het systeem gooien. "Het is gewoon onduidelijk, het is voor veel mensen echt te ingewikkeld om te begrijpen", klaagt de Zandvoortse Claudia Riemersma.

In het systeem kunnen Zandvoorters de auto's van bezoek aanmelden via hun vergunning, door het invoeren van kentekens. Ook wanneer bewoners ergens anders in het dorp parkeren, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, moet de eigen auto via het systeem worden aangemeld. Sinds 1 juli is in Zandvoort namelijk in alle wijken betaald parkeren ingevoerd.

Onhandig en onduidelijk

Maar het aanmelden van auto's via het parkeervergunningsysteem blijkt gebruiksonvriendelijk en ingewikkeld te zijn. ParkStart heeft namelijk geen app en moet dus via een smartphone of laptop geopend worden in de webbrowser. "Kentekens invoeren op een site op je telefoon, dat is onhandig", zegt Claudia Riemersma. "Zeker voor ouderen. Die begrijpen het gewoon niet. Sommigen hebben niet eens een laptop of smartphone."

Dat geldt voor buurtbewoner Atie van Diemen. "Ik heb geen idee hoe het werkt", laat ze weten. "Heel veel ouderen gebruiken hun mobiel niet voor het parkeren. Laatst kreeg ik een waarschuwing van de handhaving. Toen ik zei dat ik me niet kon aanmelden, vroegen ze, 'u heeft toch een mobieltje?'", vertelt Van Diemen. "Waarom gaan ze daarvan uit?"

