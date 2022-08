Uit de oude doos: Amstelveens echtpaar vangt tientallen gedumpte apen op in woning

Twee dierenliefhebbers uit Amstelveen in een woonhuis met zestig apen: ooit was dit het begin van Stichting AAP. De stichting vangt al 50 jaar apen en andere exotische dieren in nood op. Voor de serie 'Zomertoer: ziel van de regio', dook en NH Nieuws het archief in en vond bijzondere beelden.

In het Polygoonjournaal uit 1973 maken we kennis met het koppel Okko en Riga Reussien. In de jaren '60 vangen zij hun eerste aapje thuis op. Het was in die tijd een trend om je rijkdom te tonen door exotische huisdieren aan te schaffen. "Dan krijgen we de verdrietige en verbijsterende situatie dat men vooral apen gaat houden", zegt Okko in de video.

Dat is in het begin misschien leuk, maar het verandert snel. Riga en Okko krijgen steeds meer mensen aan de deur die hun aap niet meer aankunnen. In 1973 bijna dagelijks. "De aap die vier jaar lang lief en aanhankelijk was, wordt plotseling vals en dol. Dan moeten ze maar weg", omschrijft Okko wat er gebeurt.

