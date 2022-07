Schoorlse oudere (75) voor duizenden euro's opgelicht: politie jaagt op pinnende dame

Een man van 75 jaar uit Schoorl is slachtoffer geworden van oplichting. Via de telefoon is hij volgens politie zo gemanipuleerd door een vrouw, dat hij zijn bankpas én telefoon de volgende dag aan haar afgaf. Er zijn beelden van de oplichter.

Het belletje bij de oudere meneer uit Schoorl kwam op 17 maart van dit jaar, een donderdag. Wat de vrouw aan de andere kant van de lijn precies heeft gezegd tegen hem maakt de politie niet bekend, maar hij vertrouwde haar blijkbaar wel genoeg om de volgende dag zijn telefoon en pinpas aan haar mee te geven. Later die dag zijn er duizenden euro's afgeschreven van de rekening van het 75-jarige slachtoffer. Uit onderzoek blijkt dat dit gebeurde bij pinautomaten en winkels in Amsterdam. Ook de telefoon van de gedupeerde man is nog spoorloos. Lange nepnagels De politie heeft beelden vrijgegeven van de oplichter. Het betreft een vrouw tussen de 20 en 30 jaar oud met lange nepnagels en een gouden ring aan de rechter middelvinger. Ook droeg ze een mondkapje. Bekijk het hele signalement hier.

