Oud-burgemeester pleit voor comeback bloemencorso Aalsmeer: "Liefst weer natuurpresentatie"

Wie Amstelland zegt, zegt bloemen en planten. Ook voor oud-burgemeester Joost Hoffscholte van Aalsmeer vormen de passie en bedrijvigheid in die sector de ziel van de regio. Hij pleit dan ook voor een terugkeer van het bloemencorso, dat lange tijd hét uithangbord van de branche in de regio was, maar in 2007 zijn laatste editie beleefde.

Hoffscholte behoort tot een select gezelschap, want hij droeg maar liefst 22 jaar het ambtsketen van dezelfde gemeente: Aalsmeer. In die periode - van 1985 tot zijn pensionering in 2007 - was hij een warm pleitbezorger van het Aalsmeerse bloemencorso. "Het bloemencorso is een heel oud fenomeen in Aalsmeer", duikt de oud-burgemeester de geschiedenis in. "Het begon in 1948 toen koningin Wilhelmina aftrad en koningin Juliana aantrad, en toen bracht de Aalsmeerse bevolking een bloemenhulde in het oude Olympische Stadion in Amsterdam. En sinds die tijd zijn er bloemencorso's in Aalsmeer." Flower Art Museum en Floriworld Hoewel Aalsmeer inmiddels al bijna twintig jaar geen corso meer heeft, zit de branche niet stil. Behalve het Flower Art Museum heeft Aalsmeer sinds twee jaar ook Floriworld, een bloeiende interactieve en virtuele belevenis die ook het decor vormt van de NH-zomertoer aflevering in Amstelland.

Hoffscholte genoot vooral van de sociale verbinding die het bloemencorso teweegbracht, vertelt hij in het fragment hieronder. Artikel gaat verder onder het fragment

De laatste editie van het Aalsmeerse bloemencorso was in 2007, het jaar waarin Hoffscholte met pensioen ging. "Het laatste bloemencorso werd weer gehouden in het Olympisch Stadion, met het laatste défilé, en dat had ermee te maken dat in dat jaar FloraHolland was ontstaan door een fusie van vier bloemenveilingen. En toen zei de bloemenveiling, de financiële kurk waar het corso op dreef, dan moeten we ook in al die andere plaatsen met veilingen de helpende hand toesteken. En toen is het gestopt." Moderne paradepaardjes Inmiddels zijn er dus al miljoenen geïnvesteerd in andere paradepaardjes van de branche, waaronder FloriWorld, wat je met een beetje fantasie een eigentijds bloemencorso kunt noemen. Hoffscholte begrijpt dat het bloemen en planten virtueel gepromoot moeten worden, om zo een wereldwijd publiek te bereiken. Toch zou hij graag zien dat het ouderwetse Aalsmeerse bloemencorso een comeback maakt.