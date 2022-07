Buizerd raakt verstrikt in voetbalnet en wordt gered: "Hij heeft mazzel gehad"

Een hachelijk avontuur voor een buizerd in Schellinkhout. De vogel raakte verstrikt in een voetbalnet en kon er zelf niet uit komen. Gelukkig wisten medewerkers van de Dierenambulance Hoorn hem te bevrijden en verblijft hij nu bij Wildopvang de Bonte Piet om te herstellen.

"Het was nog best even pielen. Je wil het net ook niet kapot maken", vertelt Fred Perrier van de dierenambulance. En ook heb je te maken met een roofvogel die niet blij is. "Je moet hem eerst bij z'n poten pakken. Die doen je meer pijn dan z'n snavel, en dat ging goed.

Het dier is gebracht naar Wildopvang de Bonte Piet in Midwoud. "Een buizerd zien we wel vaker, maar eentje die vast zit in een voetbalnet niet", vertelt Andra Minnema van de Bonte Piet. "Hij heeft mazzel gehad. Dit soort netten snijden niet in de vogel. En ook zat hij met z'n hele lichaam vast. Daardoor kon hij niet proberen zich los te sjorren en zich daardoor verwonden."

De buizerd is ongeveer twee à drie jaar oud en raakte wonderwel dus niet gewond. "Lichamelijk is hij er goed aan toe. Alleen heeft hij nog niet gegeten", aldus Andra. En dat is toch ook wel reden tot zorgen, al heeft de verzorgster goede hoop. "We geven de buizerd nu sondevoeding, zo krijgt hij alles wat hij nodig heeft. Als hij morgen nog niet zelf eet, gaan we hem dwangvoeden met meer vaste voeding die hij gewend is, zodat we hem weer triggeren."

Hopelijk snel weer buiten

Andra heeft desondanks goede hoop dat de buizerd er snel weer bovenop komt. "Hij was wel iets te licht en moet nog aansterken. Hij zit hier nu in een hok met een ander buizerd. Als hij snel weer zelf gaat eten kan hij met een week of anderhalve week weer worden vrijgelaten." Dat hopen ze bij de dierenambulance ook. "We duimen voor hem."