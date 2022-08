Nostalgie in de lucht: eerste KLM-vlucht van Schiphol naar New York

Tegenwoordig steken dagelijks honderden vliegtuigen de Atlantische Oceaan over, maar nog geen tachtig jaar geleden was het luchtruim tussen Europa en de Verenigde Staten veel rustiger. Daar kwam vanaf 21 mei 1946 langzaam verandering in, want toen startte KLM vanaf Schiphol als eerste Europese maatschappij met een lijndienst tussen Europa en de VS.

Nadat Albert Plesman na de oorlog was aangesteld als president-directeur van KLM, reisde hij naar de Verenigde Staten om te lobbyen voor een trans-Atlantische lijndienst. Wat grote luchtvaartmaatschappijen als Air France en BOAC - de voorloper van British Airways - nog niet was gelukt, lukte KLM wel. KLM kreeg toestemming van de VS om tussen Schiphol en New York te gaan pendelen. Bijtanken Aan boord van de eerste vlucht waren behalve de bemanning 32 passagiers, onder wie de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam. Nadat de DC-4-1009 bij IJmuiden Nederland achter zich had gelaten, moesten twee tussenstops worden gemaakt om bij te tanken: een keer in Schotland (Prestwick) en een keer in de VS (Newfoundland, Gander).

Van tevoren waren er enkele testvluchten uitgevoerd, en ook de eerste vlucht mét passagiers verliep probleemloos. Dat blijkt uit het verslag van gezagvoerder Evert van Dijk, dat hij een maand na die vlucht in 1946 optekende en naar de directeur van de Rijksluchtvaartdienst stuurde. Spannende landing "De vlucht had een geheel normaal en prettig verloop, de stemming aan boord was uitstekend gedurende de geheele reis", citeerde Luchtvaartnieuws eerder uit de brief. De landing was nog het spannendst, want tijdens de landing bleek er nog een toestel van American Airlines op de baan te staan. "Dit was op het moment toen wij met klappen en wielen uit reeds bijna de grond bereikt hadden, waardoor doorstarten veel risico met zich mede gebracht zou hebben", schreef Van Dijk. Uiteindelijk kwam de vlucht 25,5 uur na vertrek aan in New York.