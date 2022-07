Jaren '30 op Texel: drie kwartier varen met de Marsdiep

Het beroemde Verkade-album van J. P. Thijsse lokt in de jaren '30 de eerste toeristen naar 'vogeleiland' Texel. Op de boot is is slechts plaats voor zo'n tien auto's en het is maar liefst drie kwartier varen tot in de haven van Oudeschild. "Naar Texel gaan was in die tijd nog echt een avontuur", vertelt Texelaar Harry de Graaf in deze aflevering van Ons Dorp.