AZ op weg naar Sarajevo: kerverse aankoop Zinho Vanheusden en Mees de Wit ontbreken

In de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Tuzla City in de Conference League zijn 23 spelers het vliegtuig ingestapt. Zinho Vanheusden en Mees de Wit ontbraken daarbij. De huurling van Internazionale moet nog wedstrijdfit worden, terwijl De Wit ziek is.

Jesper Karlsson en Yukinari Sugawara blijven ook achter in Nederland om aan hun herstel te werken. In de selectie van de Alkmaarders is er wel plek voor Jens Odgaard (ontbrak tegen Bologna), Fedde de Jong en Myron van Brederode. Laatstgenoemde speelde vorige week tegen Tuzla City al een kwartier mee.

AZ verdedigt morgen in Sarajevo een 1-0 voorsprong tegen de Bosniërs. De enige goal van dat duel werd gescoord door Dani de Wit vanaf de penaltystip. Als de Alkmaarders die weten vast te houden, is het Schotse Dundee United de tegenstander. De aftrap is morgen 20.45 uur.

Bekijk hieronder de volledige selectie van AZ: