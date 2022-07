Vijf verdachten aangehouden voor zware mishandeling van een visser met een peddel

De politie start een onderzoek en als eerste wordt een 18-jarige man uit Hoorn aangehouden. Daarna worden nog twee mannen opgepakt. En maandag was het dus opnieuw raak. Agenten zagen één van de verdachten tegen wie een aanhoudingsbevel was uitgevaardigd lopen bij station Kersenboogerd.

