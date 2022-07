Bomen verminkt door agressieve snoeier: buren boos, Goois Natuurreservaat geschrokken

Tientallen bomen langs de Hilversumse Meent zijn verwond door onzorgvuldig snoeiwerk. Takken die over het fietspad hingen werden in opdracht van het Goois Natuurreservaat verwijderd, maar veel te hardhandig. "Een schande, dit is onvakkundig geamputeerd", aldus hovenier Ronald Ruisendaal.

Het viel Ronald al op toen hij naar huis reed, maar tijdens een wandeling schrok hij pas echt: "Ik dacht: wat gebeurt hier nou, dit kan toch niet." Vanuit zijn expertise als hovenier zag hij direct wat er mis was gegaan. "Ze hebben gewoon rigoreus dikke takken afgezaagd met een vingerbalk en niet met een motorzaag vakkundig weggehaald." Daardoor ontstaan grote snoeiwonden met alle gevolgen van dien. "Die armpjes van die eik die nu geamputeerd zijn, dat herstelt zich niet meer. Dat is gewoon afgevreten, zeg maar. Als daar vocht in komt dan krijg je schimmels en ziektebeelden. Dat is gewoon niet goed." Ook andere buren winden zich goed op bij het zien van het snoeiwerk. "Ik heb de hele buurt opgetrommeld om een klacht in te dienen bij de gemeente", vertelt een voorbijganger die liever anoniem blijft. "Dit is toch een schande." Goois Natuurreservaat Reden achter het snoeiwerk waren de over het fietspad hangende takken, laat het Goois Natuurreservaat weten. Bij het zien van foto's van het snoeiwerk schrikt de woordvoerder van het GNR zelf ook. "Dit is nooit de bedoeling en we hebben dan ook direct contact opgenomen met het loonwerkbedrijf", vertelt ze. Ook gaat het GNR kijken of ze de schade deels kunnen herstellen.

Quote "Dit herstelt nooit meer. Ik geloof ook nooit dat ze nu nog al die takken mooi schuin gaan afzagen" Ronald Ruisendaal - hovenier

Volgens hovenier en buurtbewoner Ronald Ruisendaal verschilt het erg per boom of die schade nog te herstellen valt. "Kijk een acer campestre - oftewel de Spaanse aak - die herstelt zich wel, maar een esdoorn of een eik zeker niet. Dit herstelt nooit meer bij die bomen. Ik geloof ook nooit dat ze nu nog met een motorzaag erachter aan gaan om al die takken opnieuw mooi schuin af te zagen, zodat er afwatering plaatsvindt. Dat doet mij wel pijn ja."