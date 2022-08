Lotte (39) kon nauwelijks lopen, nu rent ze Londense marathon voor haar zieke vader

Voor Lotte (39) is de Alkmaarderhout een speciale plek: ze deed haar eerste stappen, na jaren te hebben gedacht nooit meer te kunnen lopen door een bindweefselaandoening. Met in haar achterhoofd de jeugddroom de marathon in Londen ooit te rennen revalideerde ze tóch en nu gaat ze het doen, voor haar vader met Alzheimer.

De 88-jarige jarige Grahame en Lotte (36) liggen constant in een deuk met elkaar. Aan één woord hebben ze genoeg. "Mijn advies voor de marathon? Don't do it!" - pa komt oorspronkelijk uit Australië en woonde lange tijd in Engeland.

Daar ontmoette hij zijn vrouw en samen verhuisden ze naar Nederland, waar Lotte werd geboren. Maar zo kwam het dus dat vader en dochter vroeger elk jaar op TV keken naar de grote marathon van wereldstad Londen en fantaseerden om 'm ooit samen te lopen.

"Mijn vader is erg sportief en hardlopen is ook in mijn leven heel erg belangrijk", vertelt Lotte. En dat laatste komt met name door de tegenslag waarmee ze in 2013 te maken kreeg. "Ineens verloor ik de spanning in mijn spieren door een bindweefselaandoening. Ik belandde in een rolstoel."

Als door een wonder revalideerde ze stapje voor stapje en kon ze in 2018 de vijf kilometer van de Alkmaarse City Run uitlopen. "Dat was een groot feest. En al die tijd zat de marathon in mijn hoofd."

En toen kreeg vader Grahame vorig jaar november slecht nieuws. Bekijk hieronder het verhaal van beiden. Tekst loopt door