Johan Cruijff Arena kleurt blauw-geel tijdens benefietwedstrijd: "Ik mis deze sfeer"

Vierduizend Oekraïense vluchtelingen uit de regio Amsterdam waren gisteravond te gast in de Johan Cruijff Arena bij de benefietwedstrijd tussen Ajax en Shakhtar Donetsk. Het duel stond in het teken van de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne. En dat was naast een leuk verzetje een emotionele avond.

Terwijl de oorlog nog volop bezig is in Oekraïne proberen de Oekraïners in de Johan Cruijff Arena het even te vergeten, maar dat is niet makkelijk. "Aan de ene kant zijn we verdrietig over de situatie in ons land. Maar aan de andere kant zijn we blij dat we hier zijn", vertelt een Oekraïense vrouw. Het is voor veel Shakhtar-fans op de tribune een tijdje geleden dat ze hun team hebben kunnen aanmoedigen. "Ik mis voetbal, ik mis mijn team, ik mis deze sfeer", vertelt een vrouw in een shirt van haar favoriete club.

Ondanks dat de vierduizend Oekraïners tijdelijk even Amsterdammer zijn, zullen ze niet gaan juichen voor Ajax. "Shakhtar, je bent de beste", schreeuwen drie meisjes in koor.