Opnieuw verdachte (27) aangehouden in zaak moord Peter R. de Vries

In Helmond is gisteravond een 27-jarige man aangehouden in verband met zaak rond de moord op Peter R. de Vries. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moordaanslag, meldt het Openbaar Ministerie.

Het OM vermoedt dat de man onderdeel was van een crimineel samenwerkingsverband dat tegen betaling 'excessieve geweldsklussen' verrichte op verzoek van één of meerdere opdrachtgevers. De man zit op dit moment vast. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Eerder deze maand hield de politie drie andere verdachten aan in verband met de zaak. Eén van hen, één 27-jarige Pool die op dat moment al in Nederland vastzat, wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn geweest. De twee andere verdachten (26 en 27) zouden De Vries kort na de aanslag gefilmd hebben meldde Het Parool toen.

Strafzaak

Delano G. en Kamil E., die verdacht worden van het uitvoeren van de moord, werden kort na de aanslag al aangehouden. De twee verschenen de afgelopen maanden al voor de rechter. De uitspraak in die zaak zou eigenlijk eerder deze maand al plaatsvinden, maar omdat er in het onderzoek nieuwe informatie is opgedoken, moet de strafzaak over.