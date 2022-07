Telefoon roodgloeiend bij dierenambulance om kat in sloot, maar Kees kan gewoon zwemmen

"Wij hebben een kat gered uit het water, hij ziet er niet zo goed uit, kunt u hem komen halen"? Het is niet de eerste keer dat dierenambulance Den Helder - Hollands Kroon dit telefoontje krijgt over de beruchte 'smeerkees' uit Anna Paulowna. Kat Kees is regelmatig in de sloot te vinden, want hij houdt enorm van zwemmen. Via een oproep op Facebook roept de dierenambulance op om de zwemliefhebber niet meer te redden.

Het is best bijzonder, een kat die van zwemmen houdt en kat Kees doet niets liever. Daarnaast besteedt hij ook nog eens tijd aan lekker door de modder rollen. Daarom heeft hij de bijnaam 'smeerkees' gekregen. Het is dan ook niet heel erg verwonderlijk dat mensen Kees willen redden, maar dat is helemaal niet nodig. Er is niks met Kees aan de hand, het is gewoon een vrijbuiter van zeven jaar oud, die graag zwemt en in de modder rolt. Lieve bazin Omdat Kees een Maincoon is met een lange vacht, ziet hij er daardoor al snel verwaarloosd uit. Niks is minder waar. Kees heeft een hele lieve bazin die hem goed verzorgt. Het komt wel eens voor dat mensen hem willen voeren, maar dat hoeft ook niet volgens medewerkers van de dierenambulance: "We willen mensen op het hart drukken: Kees niet te voeren! Hij zit aan de medicijnen en heeft speciaal voer. Als u hem voert kan dit problemen opleveren voor zijn gezondheid", staat er in hun Facebookpost.

Dierenambulance Den Helder - Hollands Kroon