Een zomer vol wegwerkzaamheden aan de oostkant van Hilversum

De zomer is vaak een uitgelezen moment om grote wegwerkzaamheden uit te voeren. Zo dachten ze in Hilversum en de provincie er ook over. Veel toegangswegen gaan op de schop of het einde van de klus is in zicht. Hier een overzicht van de grootste werkzaamheden aan belangrijkse verkeersslagaders ten oosten van Hilversum.

Eén van de grootste wegwerkzaamheden die in de planning staat is die op de N525 tussen La Place en het Geologisch Museum Hofland. Deze gaat van start op maandag 22 augustus en duurt tot en met vrijdag 4 november, waardoor verkeer van Hilversum naar Laren via deze route niet mogelijk is. Vanaf maandag 15 augustus zijn er al voorbereidende werkzaamheden, maar de 22ste gaat de weg echt op slot

Zo wordt er onder andere een rotonde aangelegd, komen er meerdere oversteekplaatsen en wordt er gekeken naar alternatieven voor het tunneltje onder de weg door. Deze wordt als onprettig ervaren. De bedoeling van de provincie is om zo de Hilversumseweg veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.

Licht aan het einde van de tunnel

De provincie had de N525 al langer op het wensenlijstje staan, maar wilde ermee wachten totdat de Alexiatunnel bij de Oosterengweg opengaat. Dit kolossale en tijdrovende project zou achttien maanden duren, maar is uitgelopen naar 2,5 jaar. Maar op zaterdag 6 augustus gaat deze tunnel dan eindelijk open, waardoor Hilversummers weer via deze richting naar de A27 of Baarn kunnen rijden.

Een ander project met licht aan het einde van de spreekwoordelijke tunnel is de weg over Anna's Hoeve. Deze is sinds maandag 18 juli gesloten maar moet maandag 1 augustus weer open zijn als alles meezit.

Bij het Zandheuvelviaduct werkte de provincie deze zomer aan de weg en de busbaan. Zo verplaatst de provincie de weg en leggen ze een vrije busbaan langs het spoor aan. Zo zou er meer rust voor mens en dier in het gebied moeten komen.