Stukje Japan in 't Gooi door theeceremonie met meester Herman

Noord-Holland is de provincie met de meeste Japanners. Amstelveen heeft de grootste Japanse gemeenschap. Maar voor de echte Japanse theeceremonie moet je in 't Gooi zijn. Daar woont theemeester Herman Soshu Somsen. Noord-Hollander Herman studeerde drie jaar in Japan op de 16e eeuwse theetraditie "Een theeceremonie duurt vaak wel 4 uur en de bedoeling is dat je de innerlijke rust vindt", aldus Herman.

Alles gaat in volkomen rust en stilte en met volledige concentratie. "De theeceremonie draait om vier principes: harmonie, respect, reinheid en innerlijke rust", legt Herman uit. "Die discipline en concentratie waarmee alles gebeurd zijn nodig om die innerlijke rust te bereiken. En dat is heel verkwikkend."

De Japanse theeceremonie is namelijk meer dan een kopje thee drinken. Voor deze avond zijn de Japanse Kazumi en de Nederlanse Jantien uitgenodigd. De ceremonie duurt normaal gesproken vier uur, maar dan wordt er ook bij gegeten. De theeceremonie zit vol met rituelen. Het materiaal is van de hoogste kwaliteit en moet eerst zorgvuldig gereinigd worden voordat de thee gezet wordt en daarna geserveerd en gedronken wordt.

In zijn huis in Hollandse Rading, op de grens van Utrecht en Noord Holland, heeft Herman Somsen een speciale theekamer gebouwd. Als afgestudeerd theemeeseter geeft Herman al meer dan 25 jaar les namens de Japanse theeschool Urasenke.

De thee die geschonken wordt is matcha thee, Japanse groene poederthee. Heel anders dan bijvoorbeeld Earl Grey thee. "Het zijn de blaadjes die worden gestoomd en gedroogd en daarna tot poeder vermalen", vertelt Herman. "Je drinkt in feite het hele blad en niet een slap aftreksel zoals wij gewend zijn. Het is een soort espressothee. En het is erg gezond. Bitter in je mond maakt het hart gezond"!

Uit de 16e eeuw

De theeceremonie stamt uit de 16e eeuw. De matchathee was toen best een delicaat product en bijzonder om je gasten voor te zetten. "Vroeger kon je niet even naar de supermarkt gaan om thee te halen", vertelt Herman. "Je kocht het in november en je moest er dan het hele jaar mee doen. Mensen vonden het heel bijzonder. Het was een teken van gastvrijheid als je mensen uitnodigde om thee te komen drinken. En dat geldt nog steeds hoor."