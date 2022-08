Hoe Corinne dieren in Haarlemmermeer een gezicht geeft en zo bewustzijn creëert

Bewoners van het polderlandschap tussen Amsterdam, Leiden en Haarlem vergeten volgens Corinne Kalisvaart té vaak dat er ook wilde dieren leven. Al jaren fotografeert ze uilen, hazen, lepelaars en bunzings in Haarlemmermeer en probeert op die manier bewustzijn te creëeren bij de gemeente. Ze vertelt erover in de NH-zomertoer Ziel van de Regio.

Corinne Kalisvaart dwingt gemeente mee te denken over natuurinclusief bouwen - NH Nieuws

"Wij hebben hier in Haarlemmermeer unieke dieren, maar die zijn niet in beeld. Daarom probeer ik ze door middel van foto's een gezicht, maar ook een stem te geven", aldus Corinne Kalisvaart. Ze plaatst de afbeeldingen op verschillende kanalen als Instagram en Facebook en hoopt daardoor inwoners en het gemeentebestuur te wijzen op de flora en fauna in Haarlemmermeer.

Foto's genomen door Corinne Kalisvaart Fauna Haarlemmermeer

Eén van Corinnes doelen is het creëren van bewustzijn, maar daarnaast probeert de Hoofddorpse ook direct invloed uit te oefenen op beleid dat de gemeente voert. Bedrijventerrein Schiphol Trade Park - het gebied achter het station in Hoofddorp - is volop in ontwikkeling. Met name bedrijven uit sectoren als logistiek, IT, mode en voedsel en bloemen vestigen zich in het gebied.

Toch staat het gebied niet bekend als bedrijventerrein, Corinne woont in een boerderij aan de Rijnlanderweg en ziet haar groene directe leefomgeving met de dag veranderen. In eerste instantie vocht ze tegen de komst van tegen de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Maar toen dat niet lukte en ze door wethouder Mariëtte Sedee als 'dat mussenvrouwtje' werd weggezet, liet ze het er niet bij zitten. Via workshops, presentaties en hoorzittingen stuurde Corinne met succes aan op een ecologische visie voor het gebied. Een ecologische visie Met de ontwikkeling van Schiphol Trade Park wordt vanaf nu volop rekening gehouden met de natuur en hoe het bedrijventerrein een groen, duurzaam en natuurinclusief onderdeel blijft van Haarlemmermeer.