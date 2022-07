Zomerkamp voor Oekraïense kinderen van start in Amsterdam: "Ik maak nieuwe vrienden"

De Summer School Ukraine, een zomerkamp voor Oekraïense kinderen, is deze week van start gegaan. Op drie basisscholen in Amsterdam leren de kinderen elkaar en de stad kennen door middel van verschillende activiteiten.

Het zomerkamp is volledig in het Oekraïens en Russisch en wordt begeleid door docenten uit het Oost-Europese land. Volgens de organisatie is dat belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. De kinderen zelf zijn vooral tevreden over de activiteiten. "Ik dans en maak nieuwe vrienden. Op de zomerschool hebben we altijd veel vrienden", aldus een van hen.

De Summer School Ukraine werd geopend door actrice Victoria Koblenko, die zelf in Oekraïne opgroeide. "Ik denk dat het belangrijk is voor de kinderen die gevlucht zijn om hun normale activiteiten voort te zetten. Het is voor de kinderen in Oekraïne normaal om elke zomer naar verschillende kampen te gaan."

De komende vier weken ontvangt de Summer School Ukraine ongeveer 250 kinderen. Vier dagen in de week, van maandag tot en met donderdag, gaan de kinderen aan de slag met verschillende thema's. Het programma duurt van 25 juli tot 18 augustus.