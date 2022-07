A10 elf dagen dicht voor werkzaamheden Zuidasdok: "Grootste moeilijkheid is de logistiek"

Het is een van de meest ambitieuze bouwprojecten in jaren: de bouw en aanleg van de Zuidasdok. Een miljardenklus die in 2036 klaar moet zijn. Sinds afgelopen vrijdagavond zijn een deel van de A4 en A10 Zuid richting Utrecht afgesloten om bij station Zuid funderingen aan te leggen voor een nieuwe stationspassage. Daar zijn elf dagen voor uitgetrokken en dat betekent 24 uur per dag keihard doorwerken.

"Een grote megaklus", zegt projectleider en Amsterdammer Emiel Vergouw. Hij was eerder betrokken bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn en is dus wel wat gewend. Voor de Brittenpassage - die onder het spoor en de ring komt - moeten In totaal tachtig damwanden diep de bodem in. Verder gaan er zo'n 250 buispalen de grond in voor de fundering van het dak, dat rond Hemelvaart volgend jaar wordt geplaatst. "Daarna kunnen we heel snel de Brittenpassage uitgraven om het station te vergroten."

Volgens Vergouw is de aanleg van de Brittenpassage bouwtechnisch niet eens zo ingewikkeld. "De grootste moeilijkheid is de logistiek. We zitten hier ingesloten tussen de gebouwen. Alle spullen moeten hier aangevoerd worden. De moeilijkheid van deze klus is dat we in een complexe omgeving zitten waar we heel moeilijk bij komen. En het station en de A10 willen we eigenlijk zo lang mogelijk openhouden. Daarom hebben we er voor gekozen om in één keer - elf dagen lang - hinder te veroorzaken, om zo veel mogelijk werkzaamheden in een keer te kunnen doen."

De ring zou komende woensdag weer helemaal open moeten zijn.