Amsterdams studentencorps gaat de fout in en dat is zeker niet voor het eerst

2. Leden naar het ziekenhuis

In 2016 kwam het A.S.C./A.V.S.V. nog een keer in het nieuws. In drie maanden tijd werden tijdens de ontgroening drie studenten naar een ziekenhuis gebracht. Ze moesten zwemmen in de gracht en slapen tussen het afval. Een van de studenten lag drie weken later nog steeds in het ziekenhuis met een darminfectie. Een ander werd naar het ziekenhuis gebracht met een zware longontsteking. De derde verstuikte zijn enkel bij wat de studentenvereniging 'een ongelukkige sprong' noemt.

Het bestuur van de studentenvereniging heeft destijds vanwege de incidenten interne straffen aan het dispuut uitgedeeld. De straf bestond uit dat het dispuut volgend jaar minder studenten mocht aantrekken.

3. Tanden uit mond geslagen

Begin 2017 startte het Openbaar Ministerie een onderzoek naar een mishandeling op de sociëteit van het studentencorps. Drie mannen mishandelden een mede-lid in het toilet van het sociëteitsgebouw en sloegen hem een tand uit de mond. De jongen heeft daar aangifte van gedaan. Volgens de politie was hij sinds het begin van de ontgroeningsperiode gedurende langere tijd gepest en vernederd en dat eindigde in deze mishandeling. De drie dispuutleden werden geschorst.

4. Grensoverschreidend gedrag

Het Amsterdamsch Studenten Corps brak in 2021 per direct de ontgroeningsperiode af, nadat er meerdere incidenten over grensoverschrijdend gedrag waren gemeld bij het bestuur. Alle activiteiten werden toen stopgezet. Over de aard van de incidenten deed het bestuur van het A.S.C./A.V.S.V. geen uitspraken. Volgens De Volkskrant ging het destijds om gewelddadige incidenten waarbij studenten gewond zijn geraakt.



Tenminste zes disputen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan grove mishandeling en vernedering. Hoewel de studenten niet naar het ziekenhuis hoefden, waren ze wel gewond. Er was sprake van tijdelijk letsel: blauwe plekken, mank lopen, wonden, striemen etc. Deze verwondingen waren het gevolg van fysieke mishandelingen: stompen, trappen en klappen in het gezicht.