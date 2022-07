De Krielen tegen de Kroten: de eeuwige rivaliteit tussen Nibbixwoud en Wognum

De Krielen tegen de Kroten. Het is de eeuwige titanenstrijd tussen Nibbixwoud en Wognum. De sportieve rivaliteit is vooral goed voelbaar tijdens voetbalwedstrijden tussen SEW en Spartanen. "Dan kwamen we op het complex en waren de doelpalen rood-wit geverfd."

Vuurwerk bij de laatste Spartanen-SEW, in juni - Aangeleverd / Tom Henriët

Adri Schouten en Adri Beerepoot schudden elkaar in het NH-programma De Ziel van de Regio hartelijk de hand. De voorzitters delen naast dezelfde naam ook dezelfde functie: die van preses. Respectievelijk van de voetbalclubs SEW en Spartanen. Uit Nibbixwoud en Wognum, ofwel: de Krielen tegen de Kroten. Ze zijn trots op hun vereniging én op hun dorp. En dat botst nog wel eens. Zeker op het voetbalveld. Tekst gaat door onder de video

Rivaliteit tussen Nibbixwoud en Wognum - NH Nieuws

Afgelopen juni vond de voorlopig laatste onderlinge strijd plaats. En wat voor één. SEW speelde voor promotie, terwijl Spartanen kon degraderen. "Dit gaan ze in Wognum niet leuk vinden, maar wij spelen komend seizoen in de tweede klasse en Spartanen een klasse lager. Dat doet ons deugd", zegt de SEW-voorzitter. "Daar kunnen we weer een tijdje op teren." Adri Beerepoot countert: "Dat is voor ons jammer. We doen eerst een stapje terug, dan kunnen we daarna kampioen worden. Dan hopen we elkaar weer vaak te treffen." Middenstip verdwenen Want van echte vijandigheid is allang geen sprake meer. "De scherpe randjes zijn er wel vanaf", zegt Schouten. "Eerst gebeurde er ook meer rondom de wedstrijden. Dan kwamen we op ons complex en dan waren onze doelpalen rood-wit geverfd. Of dan was in Wognum de middenstip verdwenen. Nu zijn het meer plaagstootjes, op een leuke manier." Zoals een kleine twee maanden geleden, toen het blauw-witte publiek van SEW de opponent uit Wognum pestte met de naderende degradatie. 'Achter de blauwwitte rook wacht het degradatiespook', viel er op een spandoek te lezen. Tekst gaat door onder de foto

Plaagstootjes tijdens SEW-Spartanen - NH Media / Tom Henriët

En toch, Nibbixwoud tegen Wognum: het blijft speciaal. "Dat weet ik van vroeger ook nog wel, toen ik zelf voetbalde", zegt Schouten. "Als je van Spartanen wint, dan is dat extra lekker. De strijd wordt nu alleen nog op het veld gestreden. De derde helft wordt gezellig met elkaar gevierd. Het is wat meer in elkaar verweven. Spelers zaalvoetballen bijvoorbeeld met elkaar. Zo hoort het ook eigenlijk." Spelen om zwembad Wognum en 'Nibbik', Spartanen en SEW. De eeuwige rivalen moeten 'hun' derby in ieder geval één jaar missen, omdat ze niet in dezelfde competitie uitkomen. Schouten baalt: "Laat Spartanen maar weer snel promoveren, dan hebben we onze wedstrijd weer." Er valt voor Spartanen dit seizoen wel degelijk iets te winnen. De druk ligt volledig op de schouders van de voetballers van Spartanen 4. Die spelen jaarlijks een wedstrijd tegen SEW 3. De inzet: de locatie van het Molenbad. "Dat is ons zwembad, dat precies op de grens van beide dorpen staat. Wint SEW, dan staat hij een jaar lang in Nibbixwoud. Wint Spartanen, dan is het een jaar lang een Wognums zwembad."