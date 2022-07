Inwoners opgesloten en beperkt door kapotte liften: "Ik word hier hypernerveus van"

Negen maanden wachten voordat een kapotte lift naar een tramhalte is gerepareerd en daardoor niet bij het perron kunnen komen, of wekenlang je huis niet uit kunnen omdat je afhankelijk bent van die ene falende lift. Tot grote frustratie van veel inwoners zijn in onze provincie een tal aan voorbeelden te vinden. Hieronder een overzicht.

De lift bij het Rietlandpark was onherstelbaar beschadigd en het duurde negen maanden tot er een tijdelijke lift kwam. "In de omgeving heb je heel veel oudere mensen met een rolstoel", zegt een man die in de buurt woont. En voor die mensen was het perron dus al die tijd niet bereikbaar. Dat het vervangen van de lift zolang duurde, komt volgens de vervoerregio Amsterdam doordat meerdere pogingen om de lift te repareren mislukten. Bij metrostation Vijzelgracht zaten twee 19-jarige mannen vast en dagen later zitten ze nog steeds zonder fiets. 3 juni dachten ze rustig de lift te nemen in metrostation Vijzelgracht, toen ze zo'n drie meter boven de grond stil kwamen te staan. Drie uur lang zaten ze vast en uiteindelijk klommen ze met behulp van de brandweer via een plafondluik de lift uit. "Het GVB mag blij zijn dat wij in die lift zitten", vindt één van de mannen. "Als mijn oma en opa hierin zouden zitten, weet ik niet hoe dit zou zijn afgelopen. En ik wil daar eigenlijk ook niet over nadenken." Stoeltjeslift geen succes In Haarlem hebben bewoners van een flat aan de Jan van Zutphenstraat in april minimaal vijf weken de benenwagen moeten gebruiken. Dieven hadden de kabels van de twee liften gestolen. De tijdelijke traplift die als noodoplossing was geplaatst, was volgens de bewoners geen succes en 'tergend langzaam'. Bewoners in een flatgebouw aan de Forelstraat vonden dit ook. Voor sommige bewoners, zoals Martin Ottevanger is het traplopen enorm zwaar. Hij vertelt hierover in onderstaande reportage. Tekst gaat door onder de video

In dezelfde maand was het ook in Alkmaar raak. De lift van de flat aan het Europaplein had ook kuren. "Ze schieten wel een raket naar de maan, maar wat onderdelen voor een lift hebben ze niet", zegt een van de boze bewoners, Harrie Smit, eerder tegen NH Nieuws. Niet alleen in Alkmaar, maar ook in Zaandam zijn bewoners boos. Daar is de lift op dit moment nog stuk. Er wonen veel senioren in de flat, waarvan sommige bewoners niet of heel moeilijk naar beneden kunnen komen. Het is zeker niet de eerste keer dat de lift faalt en dat leidt tot spanning en frustratie. "Ik wil van de woning af. Ik word hier hypernerveus van", aldus bewoonster Jansje Plooijer.

